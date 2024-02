Comisia ARACIS impresionata de metodologia si standardele studiilor universitare de la AFT

Conform misiunii pe care o are ARACIS, aceasta evalueaza calitatea educatiei oferite de institutiile de invatamant superior dar si de alte organizatii furnizoare de programe de studii specifice invatamantului superior, care opereaza in Romania. In aceste zile, membrii Comisiei ARACIS au venit la Sibiu pentru o astfel de evaluare externa. Comisia a poposit la Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu cu scopul acreditarii programului de studii universitare de licenta Inginerie si ... citește toată știrea