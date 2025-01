"Comorile" din minele de sare de la Ocna Sibiului, expuse in muzeul localitatii

In curtea Bisericii "Sf. Ioan Botezatorul" din Ocna Sibiului, functioneaza un muzeu unde in trecut isi desfasurau activitatea o scoala primara si o gradinita.Astazi sunt expuse cateva obiecte traditionale, dar si povesti de viata, care au marcat istoria comunitatii. Initial, muzeul a fost gandit ca un simplu depozit pentru pastrarea obiectelor vechi, dar, datorita implicarii preotului Savu Popa si a catorva voluntari, acesta a capatat o forma."Lucram cu voluntari si am conceput intreaga ... citește toată știrea