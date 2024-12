Comorile habanilor, pazite la doi metri sub pamant, in Padurea Dumbrava

Despre Muzeul din Dumbrava se spune ca e un loc de poveste, iar dincolo de puterea sa de a te purta prin diferite regiuni ale tarii ascunde si comori culturale mai putin cunoscute. Despre unele dintre acestea am putut citi in postarea saptamanala a presedintei CJ Sibiu, Daniela Cimpean.In subsolul Pavilionului Multicultural al Muzeului Astra din Padurea Dumbrava, se afla depozitul institutiei, loc in care pasionatii de istorie regasesc veritabile comori ale patrimoniului national si european. ... citește toată știrea