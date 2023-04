Inaugurat in vara anului trecut, Complexul pentru Sport si Agrement Lacul Binder se redeschide de sambata, 29 aprilie. In aceasta prima etapa se va deschide promenada, zona de sporturi nautice si terenurile de volei.Iata cum va puteti petrece timpul liber la Lacul Binder:Sporturi nautice: wakeboarding, schi nautic, stand up paddle boarding si canoe. Nu aveti echipamente? Le puteti inchiria din locatie. Reamintim ca instalatia de transport pe cablu pentru wakeboarding si ski nautic este ... citeste toata stirea