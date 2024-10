Concert Cameral cu "Bucharest wind Ensemble" si pianista Monica Florescu, la Sala Oglinzilor

Sala Oglinzilor a FDGR gazduieste duminica un concert cameral sustinut de Formatia "Bucharest Wind Ensemble" si pianista Monica Florescu.Concertul face parte din Stagiunea camerala "Odae cum Harmoniis" si raspunde interesului crescut al publicului sibian pentru muzica de camera, un gen care detine un loc deosebit in cultura si traditia germanica."Bucharest Wind Ensemble, infiintat in 2015, isi propune sa aduca un suflu nou in muzica de camera, diversificand constant combinatiile ... citește toată știrea