Concert de Craciun, cu cor de copii, la Biserica Romano-Catolica din Piata Mare

Este timpul concertelor de Craciun, care in aceste zile au loc in mai multe spatii din oras. In aceasta saptamana, sibienii, cu mic cu mare, sunt asteptati la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" - Piata Mare. Concertul va fi unul vocal-simfonic, cu cor de copii, acompaniati de Orchestra Liceului de Arta Sibiu, dirijor Eduard DA...browski.Corul de copii va interpreta "Noapte de vis"; "Adeste Fideles"; "Domnulet si Domn din Cer"; "Astazi s-a nascut Hristos"; "Ding Dong ... citește toată știrea