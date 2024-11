Concertele de orga continua pana la finalul lunii decembrie, la Biserica Evanghelica din Piata Huet

Traditia concertelor de orga continua pana la finalul lunii decembrie, timp in care iubitorii muzicii clasice se pot bucura de un spectacol deosebit, in fiecare vineri si sambata la Biserica Evanghelica din Piata Huet.Concertele se vor desfasura gratuit in zilele de vineri incepand cu ora 12, iar sambata, ora 19, se va percepe o taxa de 20 de lei. Biletele pot fi achizitionate din chisocul aflat in Ferula Bisericii.O parte din programul muzical vor fi piesele selectionate dintre cele ... citește toată știrea