Concurenta galagioasa si Minunea in Tacere (Marcu 9. 17- 32)

Suntem in urcusul spre Inviere la a 4-a Borna-Duminica de pe cale. In ce mod se poate lega vindecarea unui lunatec expansiv de Pasti ori de Inviere? Ce au aflat de bine sa ne transmita Parintii Bisericii prin exemplul acesta pe care l-au asezat la indemana noastra? Textul pe care-l auzim citit in Liturghie (Marcu 9.17-32) are un context fundamental intelegerii asezarii sale la inima noastra. Indata dupa Schimbarea la Fata (Marcu 9. 2-10) si interogarea emotionata a Celui ce tocmai Ce-L vazusera ... citește toată știrea