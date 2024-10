Concurentii MasterChef au gatit, la Saliste, pentru Ansamblul Junii Sibiului

Ajunsi intr-un tinut de poveste, 18 concurenti de la cunoscutul show TV, MasterChef, au gatit la Saliste pentru Junii Sibiului, care vor decide cine castiga prima proba pe echipa din acest sezon.Laurentiu Paicu, unul dintre concurenti a spus ca locul unde vor sustine proba este nemaipomenit: "Am ajuns la Sibiu, in Saliste, o zona foarte frumoasa din Ardeal, foarte multa iarba, munti, aer curat, este nemaipomenit si ma simt ca acasa", a spus acesta in cadrul ... citește toată știrea