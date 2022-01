Concurs de recitare de poezie, cu ocazia zilei lui Mihai Eminescu la Sibiu

Cu ocazia Zilei Culturii Nationale si a lui Mihai Eminescu, poetul prin excelenta al neamului nostru, Organizatia Tinerilor din Sibiu organizeaza cateva activitati prin care incarca sa puna in lumina cultura neamului nostru, puternic inradacinata in sufletul poetului.In perioada 7 - 14 ianuarie OTS va organiza concursul de recitare de poezie "Flori pentru Eminescu" care va fi premiat in 15 ianuarie.Regulamentul concursului este urmatorul: filmati un scurt video (filmarea trebuie sa fie in ... citeste toata stirea