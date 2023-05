"Prietenii Pompierilor" este unul dintre concursurile anuale pe care ISU Sibiu le organizeaza pentru elevii judetului Sibiu. Astazi, 5 mai a.c. a avut loc etapa judeteana a concursului in poligonul de pregatire al ISU Sibiu.Concursul s-a desfasurat in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu si are un caracter educativ, tehnico-aplicativ si sportiv in domeniul apararii impotriva incendiilor si are drept scop dezvoltarea la elevi, a spiritului de solidaritate si implicarii acestora, ... citeste toata stirea