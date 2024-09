Condamnat la 50 de luni de inchisoare pentru furt calificat, depistat de politistii sibieni

In cursul zilei de miercuri, 11 septembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Sibiu au depistat un tanar de 22 de ani, din Marpod, in timp ce se afla in localitatea Boarta, pe numele acestuia fiind emis de catre Judecatoria Sibiu, la data de 10 septembrie, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.Tanarul in cauza a fost condamnat la 4 ani si ... citește toată știrea