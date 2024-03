Conexiuni aeriene intre Sibiu si regiuni cheie din Italia

In cadrul unei intalniri ce a avut loc in data de 5 martie la sediul Aeroportului International Sibiu reprezentantii Confindustria Romania, singura entitate patronala recunoscuta oficial de catre Guvernul Romaniei, in vederea reprezentarii comunitatii de afaceri italiene, si-au exprimat un interes ferm in promovarea si sustinerea dezvoltarii conexiunilor aeriene intre Aeroportul International Sibiu si regiuni cheie din Italia.Printre participantii la intalnire s-au numarat: Giulio BERTOLA - ... citește toată știrea