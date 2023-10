Cea de-a V -a editie a conferintei nationale, cu participare internationala, "Actualitati si perspective in medicina invaziva", manifestare stiintifica sustinuta de Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu si de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, s-a desfasurat zilele trecute la Sibiu.Conferinta a avut o durata de trei zile, interval in care lucrarile au avut loc in format hibrid: fizic la sediul Facultatii de Medicina, Strada Lucian Blaga 2A, cat si ... citeste toata stirea