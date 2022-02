Conferinta Europeana privind Acceleratorii in Cercetare si Tehnologie Aplicata, gazduita de Sibiu

Sibiul va fi gazda celei de-a 14-a Conferinta Europeana privind Acceleratorii in Cercetare si Tehnologie aplicata (ECAART14). Evenimentul se va desfasura in perioada 17-23 iulie.Conferinta este organizata de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei si Muzeul National Brukenthal.Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei este una dintre cele mai importante ... citeste toata stirea