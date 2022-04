Consiliul Judetean si Filarmonica de Stat Sibiu sprijina muzicieni de la Liceul de Arta

Consiliul Judetean Sibiu va propune spre aprobare consilierilor judeteni, in sedinta ordinara din aceasta luna, un parteneriat cu Liceul de Arta Sibiu, prin care se pun la dispozitie spatii din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu pentru pregatirea muzicala a elevilor, personal specializat in instruirea tinerilor liceeni, precum si instrumentele necesare si alte elemente de logistica aferente. Acest parteneriat are menirea de a veni in sprijinul elevilor care studiaza in cadrul Liceului de Arta si ... citeste toata stirea