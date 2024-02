Consiliul Judetean Sibiu deschide sesiunea de inscriere pentru Gala Sportului

Perioada de inscriere: 29 februarie - 8 martie 2024Valoarea premiilor: 100.000 leiCei mai buni sportivi si antrenori din judetul Sibiu, care au obtinut rezultate remarcabile in cursul anului 2023, vor fi premiati de catre Consiliul Judetean Sibiu, in cadrul Galei Sportului, programata sa aiba loc in data de 11 aprilie 2024, la Sala Transilvania. Valoarea premiilor care se vor acorda este de 100.000 lei, suma alocata din bugetul local al CJ Sibiu.Evenimentul Gala Sportului si Regulamentul ... citește toată știrea