Consiliul Judetean Sibiu initiaza proiectul pentru un centru de ingrijiri paliative in Saliste

Consiliul Judetean Sibiu face demersuri pentru construirea unui centru de ingrijiri paliative in orasul Saliste, un proiect esential pentru pacientii cu boli incurabile. In sedinta din aceasta luna, consilierii vor vota trecerea unui teren din domeniul public al orasului Saliste in administrarea judetului Sibiu, pas necesar pentru obtinerea finantarii.Locatia viitorului centru centru va fi construit in apropierea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Saliste, pe un teren administrat anterior ... citește toată știrea