Consiliul Judetean Sibiu investeste 10,4 milioane lei in dezvoltarea turismului montan

Consiliul Judetean Sibiu anuna ca a semnat un contract de finantare prin Programul Regiunea Centru 2021-2027 pentru proiectul "Protejarea si valorificarea in scop turistic a patrimoniului natural si cresterea sigurantei turistilor in zona muntilor Cindrel, Lotru si Fagaras".Intr-o miscare importanta pentru promovarea turismului in zonele montane, Consiliul Judetean Sibiu investeste un total de 10,4 milioane lei in infrastructura turistica a Muntilor Cindrel, Lotru si Fagaras. Proiectul, ... citește toată știrea