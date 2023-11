In 1 decembrie, Consiliul Judetean Sibiu si Junii Sibiului vin cu un dar de suflet pentru toti romanii: Spectacolul extraordinar "Noi suntem romani!". Manifestarea devenita traditie pentru Sibiu si Romania se desfasoara la Sala "Transilvania", iar intrarea este gratuita. Pentru a facilita accesul la aceasta sarbatoare pentru cat mai multe persoane, spectacolul este transmis in direct pe canalul TVR 1 si pe internet, prin Livestream Romania.Romani de pretutindeni sunt uniti in cuget, de Ziua ... citeste toata stirea