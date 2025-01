Consiliul Local al comunei Racovita isi incepe activitatea din acest an

2025 incepe in forta pentru Consiliul Local al comunei Racovita, prima dispozitie emisa de primarul Andreea Voicu in acest an fiind referitoare la convocarea deliberativului local in sedinta ordinara, pentru joi, 9 ianuarie, incepand cu ora 17.Proiectul ordinii de zi a acestei sedinte are opt puncte (sapte proiecte de hotarare si punctul Diverse).Printre initiativele propuse spre dezbatere si aprobare sunt cele referitoare la modificarea si completarea HCL nr. 55/2021 privind aprobarea ... citește toată știrea