Constantin Popa, candidat PSD Sibiu la Camera Deputatilor: Experienta, viziune, solutii

Ma numesc Constantin Popa, sunt din Talmaciu, licentiat in Tehnologia Constructiilor de Masini si in Economie. Sunt casatorit si tatal a doua fete realizate profesional: una este inginer IT, iar cealalta medic. Dupa 12 ani in Uzina Mecanica Mirsa, un mandat de primar, sapte mandate de consilier local si peste 28 de ani de activitate ca antreprenor in domeniul panificatiei, administrand o brutarie cu aproximativ 50 de salariati, consider ca sunt calificat sa va reprezint cu cinste in Parlament. ... citește toată știrea