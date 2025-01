Constructia continua la The Lake Home: Blocul A prinde contur

The Lake Home - Cartierul Bunelor Maniere se extinde cu un nou pas important in dezvoltarea sa. A inceput constructia Blocului A, al patrulea bloc din complex, consolidand astfel viziunea unui ansamblu rezidential premium, unde calitatea si confortul sunt prioritare. Lucrarile la fundatie sunt deja in desfasurare, pregatind terenul pentru viitoarele apartamente care vor completa acest proiect exclusivist.Acest nou bloc adauga 68 de apartamente la oferta complexului, dintre care 45 sunt deja ... citește toată știrea