Contabil din Cisnadie care a dat IBAN-ul firmei lui furnizorilor clientilor sai, retinut

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Sibiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, au facut o perchezitie domiciliara pe raza orasului Cisnadie, activitate desfasurata in cadrul unui dosar de cercetare penala care vizeaza savarsirea infractiunilor de delapidare si fals informatic. Un barbat in varsta de 35 de ani, din Cisnadie, a fost retinut.In fapt, barbatul este banuit ca, in perioada aprilie - ... citeste toata stirea