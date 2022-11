Continental Sibiu extinde gradinita din locatie dedicata copiilor angajatilor

Continental Sibiu, companie tehnologica, anunta finalizarea extinderii gradinitei, care functioneaza si in regim de cresa, exclusiv pentru copiii angajatilor. De la inaugurarea din anul 2015 si pana in prezent, peste 1,2 milioane de euroau fost investiti in constructia gradinitei, achizitia de echipamente specifice, extinderea si imbunatatirea continua a acesteia.Odata cu extinderea, gradinita are acum o suprafata totala de aproape 2000 m² - care include un loc de joaca exterior de 850 ... citeste toata stirea