Continua lucrarile la scolile N. Iorga, Regele Ferdinand si de pe Sibiel

Primaria Municipiului Sibiu informeaza ca, in paralel cu santierele deschise la drumuri si alte obiective publice, alte sapte investitii sunt in curs la unitatile de invatamant din Sibiu, pentru eficientizarea energetica a cladirilor acestora.La Scoala N. Iorga lucrarile sunt executate in proportie de aproape 40%. Din iulie, de cand au inceput lucrarile si pana acum, in corpul dinspre strada N. Iorga a fost inlocuita invelitoarea acoperisului si s-au montat panouri fotovoltaice. Fatadele si ... citește toată știrea