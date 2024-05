Copiii Avrigului au o zi a lor cu totul speciala: 31 mai - Ziua Copilului care Protejeaza Mediul

An de an, copiii din orasul Avrig care iubesc natura si contribuie la conservarea si mentinerea curata a apelor, dealurilor, potecilor montane, parcurilor si altor zone verzi, au o zi speciala dedicata lor: 31 mai - Ziua Copilului care Protejeaza Mediul.Si in acest an, sarbatoarea se va desfasura in zona centrala a Avrigului, cea mai mare parte a activitatilor urmand a fi gazduite de Piata "Gheorghe Lazar".Programul pregatit pentru aniversarea acestei zile speciale va debuta in jurul orei ... citește toată știrea