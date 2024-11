Copiii din Marsa au sarbatorit deja Ziua Nationala a Romaniei

Avand in vedere pozitionarea in calendarul din acest an a zilei de 1 decembrie - Ziua Nationala a Romaniei, precum si organizarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senatul Romaniei, conducerea Liceului Tehnologic Marsa a decis organizarea in avans a traditionalei serbari dedicata sarbatorii nationale. Astfel, evenimentul cultural artistic "La multi ani, Romania!" s-a desfasurat marti seara, in Sala de Festivitati a institutiei de invatamant, in fata unui extrem de numeros public.Copii ... citește toată știrea