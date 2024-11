Copiii din zona Piata Cluj vor avea cresa si gradinita noi

Primaria Sibiu a contractat lucrarile de constructie a unui crese si gradinite in Piata Cluj.Cladirea va avea subsol, parter si etaj va fi construita intre strada Timisoara si Piata Cluj. Investitia totala in acest obiectiv se ridica la 25,7 milioane de lei."Primarul Astrid Fodor a semnat joi, 14 noiembrie contractul pentru executia lucrarilor de constructie a unei crese si gradinite langa Scoala gimnaziala nr. 12, din Piata Cluj. Contractul in valoare de 15 milioane de lei a fost semnat cu ... citește toată știrea