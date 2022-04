Copiii, invitati la ZOO in vacanta de Pasti. O familie de marmosete, cea mai noua atractie

Gradina Zoologica Sibiu va fi deschisa in aceasta perioada zilnic, iar elevii sunt invitati sa o viziteze in vacanta de Pasti. In plus, vizitatorii ZOO Sibiu vor putea admira cei mai noi locuitori ai Gradinii, o familie de marmosete, specia de maimute cu cele mai reduse dimensiuni, inclusiv un puiut de o luna, care si-au gasit casa in pavilionul central."Pentru ca e vacanta pentru elevi si suntem in perioada sarbatorilor pascale, va invitam la o plimbare in Gradina Zoologica Sibiu. Zoo Sibiu ... citeste toata stirea