Copiii Scolii Gimnaziale C. I. Motas, din Medias, au nevoie de sustinere

Ansamblul Petale de folk al Scolii Gimnaziale C. I. Motas, din Medias participa la un concurs international de datini si traditii sub indrumarea profesoarei Padurean Gabriela. Concursul este pe cale sa ia sfarsit asa ca elevii au nevoie de cat mai multa sustinere printr-un simplu like la postarea cu colindul pe pagina organizatorului."Suntem Ansamblul Petale de folk al ... citește toată știrea