Copiii vulnerabili din Laslea si Valchid, mai aproape de scoala

60 de copii din 3 sate din Ardeal au fost sprijiniti la alfabetizare de o retea a romanilor din Belgia, in cadrul unui proiect educational realizat de Asociatia "Casa Naturii".Din judetul Sibiu, la acest proiect au participat copiii vulnerabili din satele Laslea si Valchid, prin intermediul proiectului "Clubul Copiilor". In cadrul acestui club, copiii au facut progrese in alfabetizare, citesc, dezbat si scriu, ajutati fiind de cadre didactice."60 de copii vulnerabili din satele Laslea (jud. ... citește toată știrea