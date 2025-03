Copil de 13 ani din Saros pe Tarnave, disparut de-acasa

Politistii sibieni au fost sesizati, in seara zilei de 14 martie, de catre o femeie cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in jurul orei 09:00, fiul sau, Moldovan Florin, in varsta de 13 ani, a plecat intr-o directie necunoscuta fara a mai reveni la domiciliu, in localitatea Saros pe Tarnave.Semnalmente: inaltime 166 cm, greutate 48 de kg, par saten, ochi ... citește toată știrea