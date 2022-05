Un copil de patru ani din Cisnadie, judetul Sibiu, a fost lovit de un autoturism, joi seara, dupa ce a iesit din curtea locuintei pe trotineta, direct in strada. Copilul a fost transportat la spital, constient. Accidentul a avut loc in Cartierul Arhitectilor din Cisnadie."Din primele cercetari se pare ca un copil in varsta de 4 ani a iesit dintr-o curte direct in strada, pe trotineta, si a ... citeste toata stirea