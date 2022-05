Un copil in varsta de 4 ani a fost lovit de o masina, joi, in cartierul Arhitectilor, pe strada Henrieta Delavrancea. Copilul a fost dus de ambulanta SMURD la Spitalul de Pediatrie, cu traumatism cranio-facial.Politistii Serviciului Rutier Sibiu intervin pentru cercetarea accidentului rutier."Din primele cercetari se pare ca un copil in varsta ... citeste toata stirea