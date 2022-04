Corpul de cladire unde functioneaza Camera de Garda de la Psihiatrie va fi extins si modernizat

Corpul de cladire in care functiona Camera de Garda din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" va fi extins si modernizat, dupa ce Consiliul Judetean Sibiu a emis ordinul de incepere a lucrarilor.Aici va fi relocat ambulatoriul, precum si laboratorul de analize.In prezent, constructorul desfasoara intens activitatea de demolare a acoperisului si a peretilor interiori.Aceasta investitie este realizata in cadrul proiectului "Investitii in infrastructura existenta a ... citeste toata stirea