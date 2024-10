Costume de inchiriat la preturi accesibile. Unde putem gasi tinuta ideala pentru petreceri tematice

Mai e foarte putin pana la Halloween, asa ca e nevoie de pregatire, dar unde putem gasi costumul ideal pentru noi sau pentru copiii nostri. Chiar daca este o sarbatoare importanta, sa nu uitam ca si in traditia romaneasca exista obiceiuri si dansuri cu masti. In multe obiceiuri inclusiv romanesti dansul cu masti este tocmai pentru a alunga spiritele rele.Din pasiune pentru confectionarea de costume, Delia Rosculet, proprietara unui magazin de tinute pentru carnaval, a inceput o afacere in ... citește toată știrea