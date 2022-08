COVID-19, boala profesionala. 16,9% - incidenta bolii in Sibiu la lucratorii din sanatate

Pandemia a scos la iveala probleme pe care sistemul medical nu le cunostea. Dincolo de boala, neajunsurile din sistem s-au vazut mai bine ca niciodata. Si ele au facut ca multe cadre medicale sa se infecteze. Asa a devenit COVID-19 boala profesionala.Pentru ca toate cazurile ajungeau la spital si, cel putin in prima faza a pandemiei, toate erau izolate la spital, a fost doar un pas pana cand multe din cadrele medicale au intrat in colaps. In sistemul medical si cel al asistentei medicale, ... citeste toata stirea