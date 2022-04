Creditele vor fi mai scumpe. BNR a majorat dobanda cheie la 3% pe an

Creditele vor fi mai scumpe pentru sibieni si nu numai. Asta pentru ca Banca Nationala a Romaniei a decis sa creasca rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 3% pe an, de la 2,5% pe an. Masura a intrat in vigoare incepand cu miercuri, 6 aprilie."Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 5 aprilie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3 la suta pe an, de la 2,50 la suta pe an, incepand cu ... citeste toata stirea