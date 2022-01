Cresc ratele romanilor - BNR a majorat dobanda cheie cu doi la suta

Vor creste ratele romanilor. Banca Nationala a Romaniei a majorat dobanda cheie cu doi la suta.Dobanda cheie, stabilita de BNR, a crescut la 2 la suta, scrie Protv.ro.Motivele pentru aceasta decizie sunt legate de scumpirile generalizate, mai ales la energie, care au provocat efecte in lant, iar acestea se vor simti curand in buzunarul romanilor.Cresterea dobanzii cheie, stabilita de BNR la 2% acum fata de 1,75% cat era anterior, se va vedea imediat in ratele la creditele cu dobanda ... citeste toata stirea