Cresc sau nu taxele? Guvernul zice ca ba, Vasilescu de la BNR zice ca da

Guvernul nu intentioneaza sa introduca taxe noi in acest an, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, dupa sedinta executivului.Carbunaru spune ca guvernul, de fapt, in colaborare cu mediul de afaceri realizeaza o optimizare fiscala pe baza unei analize""Nu putem discuta despre taxe care sa vina peste noapte fara a fi discutate cu mediul de afaceri si care sa genereze un impact. De altminteri, asa cum a subliniat si premierul Nicolae Ciuca, economia romaneasca are nevoie de ... citeste toata stirea