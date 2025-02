Crescatorii de bovine si ovine pot inchiria pasunile comunei Boita

In scopul pregatirii sezonului de pasunat din acest an, Primaria comunei Boita a inceput procedurile de inchiriere pentru exploatare a unor pasuni proprietatea privata a comunei.Pasunile au o suprafata totala de 343,66 hectare, sunt situate in opt locuri distincte si sunt destinate pasunatului pentru ovine si bovine.Cea mai mare suprafata scoasa la licitatie (Varful Mare) are 255 de hectare si este destinata ovinelor, tariful stabilit fiind de 100 lei/hectar.Pe de alta parte, cea mai mica ... citește toată știrea