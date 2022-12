Criminal si necrofil. Un tanar din Medias si-a ucis matusa pentru a-I fura banii

Un tanar in varsta de 17 ani, din Medias, este acuzat ca si-a ucis matusa, in varsta de 35 de ani, nevazatoare, pentru a-i fura banii. Dupa ce a omorat-o, tanarul ar fi intretinut raporturi sexuale cu victima. Cel care a descoperit crima dupa o saptamana a fost tatal baiatului.Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Mihaela Ruginosu, spune ca joi a fost dispusa retinerea adolescentului in varsta de 17 ani din Medias, judetul Sibiu, acuzat de savarsirea ... citeste toata stirea