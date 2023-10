Vineri, 20 octombrie 2023, la Consiliul Judetean Sibiu are loc o noua editie a pietei volante, la care vor participa producatori din Sura Mica, Vestem, Daia, Tilisca, Bazna, Apoldu de Jos si Sibiu.In intervalul orar 9-13, sibienii din centrul Sibiului si cei care lucreaza in zona centrala sunt asteptati sa isi faca aprovizionarea pentru week-end cu produse lactate si de carmangerie, cu legume si fructe, cu paine de casa si dulceturi. Nu vor lipsi florile de sezon, precum crizantemele in ... citeste toata stirea