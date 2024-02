Crosul caritabil "Alerg pentru mama" in 10 martie, in Padurea Sopa

Crosul caritabil "Alerg pentru mama", un proiect organizat de Asociatia studenteasca AMiCUS, se desfasoara in marile centre universitare din Romania si Republica Moldova, va avea loc la Sibiu in Padurea Sopa, in 10 martie."Prin proiectul "Alerg pentru mama" dorim sa ajutam mamele si copiii acestora care au suferit in urma abuzului domestic si care sunt ajutati sa se reintegreze in societate de catre Asociatia ADRA Romania. "Alerg pentru mama" este un proiect care se va desfasura sub forma ... citește toată știrea