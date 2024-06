"Crucea Talmacelului", cea mai impunatoare cruce din judet, a fost sfintita de preoti

De aproape trei ani au avut nevoie membrii Asociatiei Obstea Talmacel si colaboratorii acesteia pentru a ridica cea mai mare cruce existenta in judetul Sibiu.Amplasata pe dealul Podisor din Talmacel, aproape de intrarea in judetul Sibiu (dinspre judetul Valcea), Crucea Talmacelului cantareste aproape 2,7 tone si are o inaltime de 26 metri, fapt ce o face vizibila de la foarte mare distanta. Crucea este prevazuta cu corpuri de iluminat, astfel ca, asemeni altor elemente decorative sau ... citește toată știrea