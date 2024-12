Cruzime fara margini in Sibiu: caini abandonati in saci legati, cu fracturi si intoxicatii

Vremurile in care gaseai haite de caini fara stapani prin mai tot Sibiul par sa fi apus. Multi caini comunitari au fost dusi in adapostul administrat de municipalitate, altii fiind preluati de diferite asociatii. Totusi, moda abandonarii cainilor la marginea orasului a revenit, desi practica este considerata una ilegala si e pedepsita de lege. Asa se face ca sunt tot mai dese situatiile in care sunt descoperiti catei abandonati la periferiile orasului. In unele cazuri, cei care ii aduc pana ... citește toată știrea