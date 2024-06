CSAT a decis: donam rachete "Patriot" Ucrainei. Iar Iohannis nu mai vrea sef la NATO

In sedinta de joi a Consiliului Suprem de Aparare a Esarii s-a decis ca sa se doneze Ucrainei unul dintre sistemele de aparare antiaeriana "Patriot"."Avand in vedere deteriorarea semnificativa a situatiei de securitate in Ucraina, ca urmare a atacurilor constante si masive ale Rusiei asupra civililor si a infrastructurii civile, mai ales asupra celei energetice, precum si consecintele regionale ale acestei situatii, inclusiv asupra securitatii Romaniei, in stransa coordonare cu Aliatii, ... citește toată știrea