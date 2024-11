CSAT, convocat de Klaus Iohannis pentru analiza riscurilor cibernetice asupra securitatii nationale

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Esarii pentru joi, 28 noiembrie 2024, ora 14:00, la Palatul Cotroceni. Decizia vine in urma aparitiei in spatiul public a tot mai multor suspiciuni privind fraudarea recentului prim tur al alegerilor prezidentiale, in care Calin Georgescu a obtinut 22% din voturi.Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Iohannis nu a primit informari din partea institutiilor statului cu privire la riscuri de ... citește toată știrea