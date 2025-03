CSU Sibiu da lovitura! "Galben-albastrii" o inving pe campioana "U" BT Cluj

Baschetbalistii sibieni s-au impus, in urma cu cateva minute, cu 88-83, in Sala "Transilvania", in fata campioanei "U" BT, la capatul celui mai bun joc facut de ei in actualul sezon al Ligii Nationale.Dupa un prim sfert echilibrat, castigat la o posesie de clujeni (26-24), jucatorii lui Rinkevicius au intors rezultatul in actul secund, pe care l-au castigat cu 30-17, avand +11 la pauza mare (54-43).Campioana a echilibrat disputa in sfertul trei, ... citește toată știrea